ГАИ: парковка на участке ул.Горовца в Минске запрещена

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парковка на участке ул.Горовца в Минске запрещена, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Парковка по улице Горовца на участке от дома №22 до улицы Ванеева запрещена. Для информирования автолюбителей на указанной территории установлены соответствующие дорожные знаки", - рассказали в ГАИ.

Кодексом об административных правонарушениях за несоблюдение установленных правил остановки или стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины (БВ - Br32). Кроме того, инспекторы ГАИ вправе эвакуировать транспорт, который стоит с нарушением ПДД.-0-