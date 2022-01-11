ГАИ: парковка по проспекту Машерова от ул.Заславской до ул.Гвардейской запрещена

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парковка по проспекту Машерова от улицы Заславской до улицы Гвардейской запрещена в связи с изменением организации движения в центральной части города и перераспределением транспортных потоков на прилегающие улицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Для информирования автолюбителей на этой территории установлены соответствующие дорожные знаки.

Кодексом об административных правонарушениях за несоблюдение установленных правил остановки или стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины (1 БВ - Br32). Кроме того, инспекторы ГАИ вправе эвакуировать транспорт, который стоит с нарушением ПДД.-0-