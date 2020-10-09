ГАИ предложила меры к снижению аварийности внутри МКАД-2

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УГАИ УВД Миноблисполкома предлагает разработать программу комплексного повышения уровня защищенности участников дорожного движения в пределах МКАД-2 вокруг Минска. Соответствующие предложения внесены в Министерство транспорта и коммуникаций, сообщили БЕЛТА в УГАИ.

Речь идет о реализации некоторых инженерно-технических мероприятий. Так, предлагается разделить пешеходные и транспортные потоки (строительство безбарьерных пешеходных переходов с устройством на прилегающих участках пешеходных связей), устроить наружное освещение. Необходима установка на разделительных полосах дорожного удерживающего ограждения, а также установка ограждений, препятствующих выходу животных на проезжую часть, строительство велопешеходных дорожек, внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем управления скоростью, инцидентами, транспортной нагрузкой.

С 2017 по 2020 год на магистральных и республиканских автодорогах внутри МКАД-2 произошло 147 ДТП, в которых погиб 31 человек. Зачастую пешеходы переходят магистральные и республиканские автодороги в неположенном месте, в результате наезда на них случилось 45 ДТП, в которых погибли 13 человек.

Результаты замера интенсивности движения транспортных средств на въезде и выезде в Минск, показывают, что, в частности, на автодороге М3 Минск - Витебск поток за 10 лет увеличился на 170%. Аналогичная ситуация складывается и на всех остальных выездах/въездах в столицу.

На территории Минского района ежегодно растет число зарегистрированных видов транспорта. В настоящее время их уже более 100 тыс., в 2010 году транспортных средств было в два раза меньше.-0-