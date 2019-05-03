ГАИ предупреждает о пробках на выезде из Минска на длинных выходных

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предупреждает, что на длинных выходных, 5-9 мая, когда многие планируют отправиться на природу и дачи, может быть затруднен выезд из Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Госавтоинспекция не исключает заторов при выезде из Минска вечером в субботу, 4 мая, и въезде в столицу вечером в четверг, 9 мая. Будет затруднено движение 7 мая на Радуницу, особенно на прилегающих к кладбищам Минского района автодорогам.

В УГАИ напомнили также о ремонте, который ведется на участке автодороги М6 Минск-Гродно (с 6 по 52-й км). Здесь продолжается замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В выходные дни дорожно-эксплуатационные организации по возможности минимизируют проведение работ. Кроме того, в Минском и Смолевичском районах идет капитальный ремонт автодороги Р80 Слобода - Паперня. Во время строительства на некоторых участках организован временный объезд.

Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать выезд из Минска и въезд в город с учетом интенсивности движения и плотности транспортного потока, соблюдать все временные ограничения и аккуратно объезжать направляющие и ограждающие устройства.-0-