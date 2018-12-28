ГАИ предупреждает о пробках в центре Минска

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция предупреждает о возможных заторах в Минске, особенно в центре города. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Традиционно в предпраздничные дни минчане часто наведываются в крупные торговые центры, магазины и так далее. Немало гостей приезжает из разных регионов страны. В такой ситуации даже мелкое ДТП может спровоцировать затор, отметили в Госавтоинспекции и порекомендовали горожанам и гостям столицы отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Если же по каким-либо причинам сделать это не представляется возможным, то следует заранее спланировать маршрут.

Дорожную обстановку ухудшают и погодные условия. На проезжей части утром и вечером возможно образование гололедицы. В этой связи водителям необходимо проявлять предельную осторожность на дороге, соблюдая скоростной режим, избегая резких перестроений и маневров, напомнили в ГАИ.-0-