ГАИ предупреждает о пробке на МКАД из-за ДТП

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД в районе улицы Мазурова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Движение затруднено, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Прибыли представитель СК и специалист ГКСЭ по Минску. Производится осмотр места происшествия.

Как сообщалось, "Сузуки", двигаясь в третьей полосе МКАД на пересечении с улицей Мазурова, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно двигавшимся "Мерседесом". "Сузуки" отбросило на "Фольксваген", после чего японец опрокинулся, рассказали в ГАИ. В аварии пострадали две пассажирки "Фольксвагена" 1995 и 1991 годов рождения, а также водитель "Сузуки". Все они госпитализированы.-0-

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома