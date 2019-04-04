ГАИ предупреждает о пробке на внешнем кольце МКАД в районе ул.Шаранговича

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внешнем кольце МКАД в районе ул.Шаранговича произошло ДТП, из-за чего на этом участке дороги затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Движение на этом участке открыто по одной полосе и потому затруднено", - пояснили в ГАИ. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-
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