ГАИ предупреждает о пробке на внешнем кольце МКАД в районе ул.Шаранговича

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внешнем кольце МКАД в районе ул.Шаранговича произошло ДТП, из-за чего на этом участке дороги затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Движение на этом участке открыто по одной полосе и потому затруднено", - пояснили в ГАИ. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-