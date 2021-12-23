ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников ГАИ Минска призывает участников дорожного движения быть внимательнее. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Традиционно в конце декабря количество транспорта в городе увеличивается. Это связано с подготовкой минчан и гостей столицы к новогодним праздникам. Именно в последние дни уходящего года все спешат приобрести подарки для родных и близких, направляясь в торговые центры. Чтобы избежать автомобильных заторов и аварийных ситуаций вблизи торговых точек, в эти дни для передвижения рекомендуем выбрать общественный транспорт", - рассказали в ГАИ.

Если все же отправляетесь в путь на автомобиле, следует ответственно отнестись к соблюдению правил дорожного движения. При подъезде к пешеходным переходам, местам массового скопления людей необходимо снизить скорость и проявить повышенную осторожность.

"Будьте предельно внимательными при совершении маневров. Применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств поможет уберечь вас и ваших детей от травм", - добавили в ГАИ.-0-