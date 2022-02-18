ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за ухудшения погоды

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красный уровень опасности объявлен на предстоящие выходные из-за сильного ветра, не исключены усиления ветра до 25 м/с. В связи с ухудшением погодных условий ГАИ Минска призывает участников дорожного движения обеспечить собственную безопасность. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителям необходимо учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: мокрые участки могут чередоваться с областями обледенелого покрытия. Особую осторожность стоит проявлять на спусках, подъемах и закруглениях, продуваемых участках дорог. Следует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выбирать сдержанный стиль вождения. Необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Не забывать об обязательном использовании ремней безопасности. Кроме того, парковать автомобили стоит вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций.

Пешеходы должны контролировать окружающую их обстановку, а также должны быть особенно осторожными у пешеходных переходов - есть вероятность поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Помимо этого, следует остерегаться падения опасных предметов с крыш и балконов.-0-