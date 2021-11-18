ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на дороге в связи с ухудшением погоды

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ухудшением погодных условий - дождем и мокрым снегом - столичная Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать меры безопасности, выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона. "Следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов, на закруглениях дорог. Обязательно использование ремней безопасности как на передних, так и на задних сиденьях всех транспортных средств, оборудованных ими",- напомнили в УГАИ.

Пешеходам также стоит позаботиться о своей безопасности. Перед тем как сойти с тротуара на пешеходный переход, нужно убедиться, что все автомобили остановились. При пересечении проезжей части не стоит пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. В темное время суток необходимо обозначить себя фликерами.-0-