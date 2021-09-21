ГАИ призывает водителей присоединиться к акции "День без автомобиля"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей на день отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт, велосипед или просто пройтись пешком. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Ежегодная акция "День без автомобиля" пройдет в Минске 22 сентября. Мероприятие направлено на то, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в городе выхлопными газами автомобилей. Она по-прежнему остается острой, несмотря на все меры по снижению воздействия транспорта на окружающую среду. Поэтому государственные органы призывают всех автовладельцев хоть один день в году использовать для передвижения экологичный вид транспорта или пройтись пешком", - рассказали в ГАИ.

В Минске по состоянию на июнь зарегистрировано 839 743 единицы транспорта. В среднем у каждого второго минчанина есть автомобиль.-0-