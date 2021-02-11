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11 февраля 2021, 20:55

ГАИ продлевает специальный план "Погода" на дорогах Минской области

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Минской области продлевается специальный план "Погода", сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекторы предупреждают автомобилистов и пешеходов о неблагоприятных дорожных условиях из-за погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки по республике, в том числе и на территории Минской области, пройдет сильный снег, ожидается метель. "На дорогах - снежные заносы, на отдельных участках - гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Из-за снегопадов видимость на дорогах значительно ухудшается, что существенно сказывается на безопасности дорожного движения", - подчеркнули в УГАИ.

Госавтоинспекторы просят автомобилистов перед началом поездки учитывать погодные условия, состояние своего авто и немаловажный фактор - собственные навыки и опыт вождения в неблагоприятных погодных условиях. "Особенно это касается водителей, которые запланировали поездку в ближайшие сутки на дальние расстояния. Конечно, лучшим решением будет оставить свой автомобиль до более благоприятного периода и воспользоваться услугами общественного транспорта. Водителей, которых непогода застала в пути, призываем быть предельно внимательными и осторожными. Исключите резкие торможения и опасные маневры за рулем. Выбирайте безопасную дистанцию и скорость. В обязательном порядке пристегивайте себя и своих пассажиров ремнями безопасности", - напомнили в Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома.-0-

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