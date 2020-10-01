ГАИ проведет 2-4 октября массированную отработку автодороги Р43

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики правонарушений участниками дорожного движения с 2 по 4 октября Госавтоинспекция Минской области совместно со спецподразделением "Стрела" проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодороги Р43 граница РФ - Кричев -Бобруйск - Ивацевичи. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Кроме того, в ГАИ напомнили, что 2 октября стартует республиканская профилактическая акция "Пешеход". Анализ аварийности показывает, что с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением длительности светового дня возрастает вероятность совершения ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта. Основными причинами таких ДТП являются отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов, переход проезжей части вне установленного места, нарушение правил проезда пешеходных переходов, особенно в городах и крупных населенных пунктах. Также необорудованные катафотами согласно ПДД велосипеды и гужевой транспорт.

Самым незащищенным элементом в цепочке водитель-пешеход-дорога является именно пешеход. Водителя в случае ДТП может защитить металлический корпус транспортного средства, пешеход такой защитой не обладает. Об этом надо постоянно помнить и при выходе на проезжую часть осознавать ту опасность, которой пеший участник движения подвергает себя. Так, пешеходы порой забывают, что даже на пешеходном переходе они обязаны переходить проезжую часть, убедившись, что этот выход для них безопасен.

Им необходимо помнить, что правила обязывают их двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и только при их отсутствии - по обочине. Если это не представляется возможным, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту. Велосипедисты не должны забывать, что при отсутствии велосипедной дорожки они обязаны двигаться по тротуару, обочине или пешеходной дорожке, не мешая при этом пешеходам. При отсутствии указанных элементов дороги допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.

Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста с признаками опьянения, ГАИ просит незамедлительно сообщить на телефонную линию 102. Не останутся без внимания и водители транспортных средств. Для тех, кто не пропустил пешехода, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

За 9 месяцев с участием пешеходов зарегистрировано 166 ДТП, в которых 49 человек погибли и 121 получил травмы и увечья. По вине пешеходов произошло 81 ДТП. Практически все аварии случились в темное время суток, причем ни один из погибших пешеходов не был обозначен световозвращающими элементами.-0-