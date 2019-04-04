ГАИ проведет 5-7 апреля отработку автодороги Р53

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в пятницу и предстоящие выходные, 5-7 апреля, проведет массированную отработку автодороги Р53 Слобода - Новосады, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД. "Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (особенно детей), выявлению нетрезвых водителей и бесправников, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта", - отметил Сергей Чеботарев.

Официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома напомнил, что в Беларуси продолжается республиканская профилактическая акция "Будь примером своему ребенку!". ГАИ настоятельно рекомендует автолюбителям, а также водителям автобусов, которые перевозят детские группы, соблюдать ПДД и другие требования законодательства в области обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.-0-