ГАИ проведет акцию "Пешеход" 9-11 февраля в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет профилактическую акцию "Пешеход" с 9 по 11 февраля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

"Основной причиной дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов является игнорирование правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов и непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах", - отметили в ведомстве.

Во время ежедневных рейдов ГАИ будет отрабатывать места концентрации ДТП, а также аварийно опасные участки автомобильных дорог, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов. Стражи дорог обратят внимание на выявление нарушений со стороны пешеходов, которые игнорируют ПДД, на лиц, находящихся на проезжей части или вблизи нее в нетрезвом состоянии. Кроме того, под контролем и водители, не предоставляющие преимущества пешим участникам в дорожном движении.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость вплоть до остановки, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход", - обратили внимание госавтоинспекторы.

В свою очередь пешеходам перед началом перехода нужно убедиться, что выход на проезжую часть безопасен. Необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители заметили, успели остановить транспортные средства, и только тогда начинать переходить дорогу. При переходе проезжей части не нужно разговаривать по мобильному телефону, стоит отключать наушники, малолетних детей брать за руку.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: "Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщать на телефонную линию 102".-0-