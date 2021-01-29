ГАИ проведет акцию "Трезвые рулят" в центре Гомеля

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции проведут сегодня в Гомеле профилактическую акцию "Трезвые рулят", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Акция будет направлена на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей, а также на повышение культуры поведения на дорогах.

Патруль особого назначения разместится на площади Восстания областного центра. С 11.00 до 12.00 здесь будут останавливать машины, чтобы в очередной раз напомнить автомобилистам о правилах безопасности. Для этого выбран оригинальный формат. Сотрудники ГАИ проверят водителей на знание действующих Правил дорожного движения, а также вручат им полезные подарки - безалкогольные напитки, предоставленные Гомельским винодельческим заводом.-0-