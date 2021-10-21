ГАИ проведет массированную отработку автодорог в Минской области

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предотвращения ДТП, а также пресечения правонарушений участниками дорожного движения на территории Минской области с 22 по 25 октября сотрудниками ГАИ совместно с другими службами милиции общественной безопасности будет организован контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В приоритете выявление нарушений, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями, такие как нарушение со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, не предоставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и (или) не имеющими права управления, нарушения скоростных режимов, а также правил перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству.

"Если вы владеете информацией о том, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 8 (017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный). Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать требования ПДД", - добавили в ГАИ.-0-