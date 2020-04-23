ГАИ проведет массированную отработку дорог Минской области

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий проводит с 25 по 29 апреля массированную отработку трасс Минской области. Контролировать ситуацию на дорогах будут также сотрудники специального подразделения "Стрела" Госавтоинспекции МВД, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

С 24 по 26 апреля ГАИ области также отработает трассу М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, места концентрации ДТП, аварийно-опасные участки и районы с неблагоприятной дорожной обстановкой. Особое внимание инспекторы уделят соблюдению скоростного режима, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.

Как показывает статистика, в предвыходные и выходные дни возрастает количество ДТП и правонарушений. Всему виной недисциплинированность и несоблюдение правил дорожного движения, отметили в ГАИ. Здесь обратили внимание и на такое грубое правонарушение, как употребление водителями алкоголя перед поездкой. Зачастую создают опасность на дороге и нетрезвые пешеходы. Об этих фактах правоохранители просят сообщать в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102.-0-