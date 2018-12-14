ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Микашевичи 16-18 декабря

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области с 16 по 18 декабря проведет массированную отработку трассы Р23 Минск-Микашевичи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей и бесправников, пресечению нарушений скоростных режимов и правил перевозки пассажиров. Также под усиленный контроль ГАИ попадут пешеходы и велосипедисты, нарушающие правила дорожного движения, не обозначающие себя в темное время суток световозвращающими элементами.

По оперативным данным, в Брестской области с начала года произошло 472 дорожно-транспортных происшествия, в которых 81 человек погиб, 507 получили ранения различной степени тяжести. В том числе в ДТП пострадали 77 детей, еще восемь получили смертельные травмы. Виновниками 9% аварий в регионе были нетрезвые водители.-0-