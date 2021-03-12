ГАИ проведет профилактические мероприятия с участием пешеходов

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 15 по 19 марта проводятся профилактические мероприятия с участием пешеходов. Особое внимание уделяется аварийно опасным участкам дорог, пешеходным переходам, местам, где дорогу пересекают дети. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о повышенных мерах безопасности на пешеходных переходах. При подъезде к нерегулируемому переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. На регулируемом переходе при включении разрешающего сигнала светофора необходимо уступить дорогу пешеходам, не закончившим пересекать проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

Основная причина ДТП, совершенных в этом году по вине водителей, нарушение правил проезда пешеходных переходов (16,2%). Готовясь перейти дорогу по нерегулируемому переходу, нужно убедиться, что это безопасно.

"В этом году за два месяца в Минске по вине пешеходов допущено 17 дорожно-транспортных происшествий. Основная причина ДТП - нарушение правил перехода проезжей части. За нарушения ПДД пешеходами предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин. Если же пеший участник движения еще и пьян, штраф возрастает до 3-5 базовых величин", - добавили в ГАИ.-0-