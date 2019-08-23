ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск-Могилев

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В текущем году наблюдается значительное количество ДТП на дороге М4. С января там произошло 13 аварий, в результате которых два человека погибли, а 15 получили травмы различной степени тяжести, - отметили в ГАИ. - Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 23 по 25 августа Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги М4 в пределах Березинского, Минского и Червенского районов".

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД. Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки детей, в том числе организованной перевозки групп. Не останутся без внимания нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами, а также выявление бесправников и нетрезвых водителей.-0-