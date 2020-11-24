24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рассказала о причинах закрытия левого поворота на пересечении улиц Немига и Мясникова в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Левый поворот, особенно на магистральных улицах, создает предпосылки для возникновения ДТП. Левоповоротные движения с ул.Немига на ул.Мясникова осуществляются без светофорного регулирования. Данный участок является аварийно-опасным. Также нередко возникают задержки в движении транспорта. С учетом изменения дорожного движения появилась возможность движения общественного транспорта по кольцу на пл.Богушевича с исключением левого поворота на ул.Мясникова", - рассказали в ГУВД.

Предприятие "Столичный транспорт и связь" приняло данное решение и изменило ряд схем троллейбусных и автобусных маршрутов. Дополнительно с учетом увеличения трафика с ул.Немига на ул.Короля будет увеличен карман для поворота налево.

"В ближайшие дни столичная Госавтоинспекция совместно с ГУ "Столичный транспорт и связь" проведет мониторинг дорожной ситуации на пл.Богушевича с учетом переориентирования общественного транспорта на движение по кольцу. В случае признания указанного опыта положительным, будут проведены мероприятия по запрещению поворота налево для всех участников дорожного движения", - добавили правоохранители.-0-