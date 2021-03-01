ГАИ рекомендует автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки в Минске ожидаются перепады температуры воздуха с плюса на минус, в связи с чем на отдельных участках дорог возможна гололедица. При ухудшении погодных условий водителям необходимо быть максимально внимательными. Ездить пока желательно на зимней резине, соблюдая установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Особенно необходимо быть осторожными при движении на мостах, путепроводах, спусках и подъемах дорог. Избегайте резких торможений и необдуманных действий за рулем при совершении маневров. Также не забывайте пристегнуться и убедиться, что ваши пассажиры тоже пристегнуты ремнями безопасности", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не надо начинать движение, пока все автомобили не остановятся. Из-за возможного обледенения тротуаров необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темноте следует обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-