ГАИ рекомендует болельщикам приезжать на матч БАТЭ - "Астана" на общественном транспорте

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует болельщикам приезжать на матч БАТЭ - "Астана" на общественном транспорте и планировать маршрут возвращения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Матч между футбольными клубами БАТЭ и "Астана" (Казахстан, г.Нур-Султан) состоится сегодня вечером в 20.00 на стадионе "Борисов-Арена". На игру прибудет около 13 тыс. человек и большая их часть - на личном транспорте. "После мероприятия возникает проблема в разъезде зрителей и болельщиков на своих авто. Для исключения заторов и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать по автодороге М1, пропускная способность которой значительно выше, чем автодороги Р53 Слобода-Новосады", - отметили в ГАИ.

"Также рекомендуем болельщикам-автовладельцам отказаться от использования собственных авто в этот вечер. Для обеспечения дорожной безопасности до матча, во время и после него возможно временное ограничение движения при въезде-выезде с парковок стадиона. Лучшим решением для зрителей и болельщиков будет воспользоваться услугами общественного транспорта", - констатировали в ГАИ.-0-