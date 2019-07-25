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ГАИ рекомендует посетителям мачта футбольной Лиги Европы "Шахтер" - "Эсбьерг" отказаться от личных авто

Регионы 25.07.2019 | 15:14

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует посетителям футбольного матча между "Шахтером" и "Эсбьергом" добираться до стадиона на общественном транспорте, а водителям - внимательно следовать указаниям регулировщиков и дорожных знаков, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Матч между ФК "Шахтер" (Солигорск) и ФК "Эсбьерг" (Дания) состоится сегодня на стадионе "Строитель" в Солигорске, начало в 20.00. Ожидается, что на него прибудет около 3 тыс. человек. "Для исключения заторов и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. Также рекомендуем болельщикам-автовладельцам отказаться от использования собственных авто в этот вечер. Лучшим решением будет воспользоваться услугами общественного транспорта", - отметили в УВД.

В целях обеспечения дорожной безопасности до матча, во время и после него возможно временное ограничение движения транспорта при въезде и выезде с парковок стадиона.

ГАИ призывает планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-

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Теги
ГАИ, Солигорск, транспорт, ФК Шахтер, футбол
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