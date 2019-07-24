ГАИ рекомендует посетителям матча БАТЭ - "Русенборг" приезжать на общественном транспорте

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует посетителям матча БАТЭ - "Русенборг" добираться до стадиона на общественном транспорте, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Футбольный матч между борисовским БАТЭ и норвежским "Русенборгом" пройдет сегодня вечером на стадионе "Борисов-Арена". Ожидается около 13 тыс. человек. Обычно значительная часть зрителей приезжает на личном транспорте. После матча возникает проблема с разъездом машин.

"ГАИ рекомендует болельщикам-автовладельцам отказаться от использования собственных авто в этот вечер. Для обеспечения дорожной безопасности до матча, во время и после него возможно временное ограничение движения при въезде-выезде с парковок стадиона. Лучшим решением для зрителей и болельщиков будет воспользоваться услугами общественного транспорта", - отметили в УВД.

Для исключения заторов и обеспечения дорожной безопасности ГАИ также рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям дорожных знаков. Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать по трассе М1. Ее пропускная способность значительно выше, чем автодороги Р53.-0-