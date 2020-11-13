ГАИ рекомендует водителям при наступлении холодов проверять наличие под авто животных

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям при наступлении холодов проверять наличие под автомобилем животных. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"При наступлении холодов животные ищут, где бы погреться и переночевать. Вот только в поисках уюта они могут оказаться в опасности. Например, для бездомных котов излюбленным местом является автомобиль и именно там они могут получить травмы, а то и вовсе погибнуть. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает всем водителям о возможном появлении животных под автомобилем", - рассказали в ГАИ.

Одним из самых распространенных мест, где можно обнаружить котов, являются колеса, так как они не пропускают холод, а тепло от двигателя греет достаточно длительное время. Кроме того, коты с легкостью могут забраться даже в моторный отсек.

"Внимательно осматривайте свой автомобиль, прежде чем заводить машину. Можно еще постучать по колесам, а в зимнее время очистка снега также заставит кота покинуть нагретое место", - отметили в ГАИ.-0-