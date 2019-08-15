ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут поездки после матча БАТЭ - "Сараево"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетителям и болельщикам футбольного матча между БАТЭ и "Сараево", который состоится сегодня в 20.00 на "Борисов-Арене", рекомендуется заранее планировать маршрут поездки после игры, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Минского облисполкома.

На матч прибудут около 13 тыс. человек, большая часть - на личном транспорте. После мероприятия возможны проблемы с разъездом зрителей и болельщиков.

Чтобы исключить заторы и обеспечить дорожную безопасность, ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать по автодороге М1 Брест-Минск-граница РФ, пропускная способность которой значительно выше, чем Р53 Слобода-Новосады.

Для обеспечения дорожной безопасности до матча, во время и после него возможно временное ограничение движения транспорта при въезде-выезде с парковок стадиона. Лучше всего воспользоваться услугами общественного транспорта.-0-