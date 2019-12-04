ГАИ усилила контроль за водителями маршруток в Витебской области

4 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ГАИ проводит в Витебской области рейдовые мероприятия среди водителей маршрутных микроавтобусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Рейдовые мероприятия, в том числе в виде негласных проверок конкретных перевозчиков и использования приборов фото- и видеофиксации, осуществляются госавтоинспекторами региона совместно с сотрудниками ГП "Оператор перевозок" до конца недели. В поле зрения - соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов (микроавтобусов), принадлежащих частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющими коммерческие перевозки пассажиров.

"Акция обусловлена значительным количеством нарушений, выявленных среди водителей данной категории", - подчеркнули в ГАИ. Так, с августа инспекторы ГАИ области провели 18 рейдовых мероприятий для предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения. За это время было установлено более 120 таких фактов. В основном они были связаны с превышением установленного количества перевозимых пассажиров, нарушением рядности на дороге, правил маневрирования и проездом перекрестков на запрещающий сигнал светофора.-0-