ГАИ усилит контроль на автодороге Минск-Микашевичи

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением транспортных потоков в пятницу и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 21 февраля Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной - отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение ПДД.

В эти дни особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения. Кроме того, без внимания не останутся водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров, а особенно детей, с нарушениями ПДД, и те, которые нарушают правила обгона и не соблюдают скоростные режимы. Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения, и управление, не имея на это прав.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. "Уважаемые граждане, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102. Нетрезвому водителю не место за рулем", - отметили в Госавтоинспекции.-0-