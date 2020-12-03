ГАИ усилит контроль на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности на трассе Р28 (Минск - Молодечно - Нарочь) примут сотрудники ГАИ с 4 по 6 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Рейдовые группы специального подразделения ДПС "Стрела" МВД будут направлены на отработку аварийно-опасных участков дороги Р28. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на трассе и оказание помощи участникам дорожного движения. В приоритете - профилактика и пресечение грубых нарушений ПДД: выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль не имея прав на управление транспортом. Особое внимание будет уделяться также пренебрежениям правилами обгона, проезда пешеходных переходов, превышениям водителями установленных скоростных режимов и случаям неправильной перевозки пассажиров", - рассказали в ГАИ.

За прошедшие сутки в республике произошло 254 ДТП с материальным ущербом. Совершено 12 ДТП, в которых 3 человека погибли и 10 получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 28 водителей. Пресечено 114 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.-0-