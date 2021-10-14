ГАИ усилит контроль на автодороге Р3 в Логойском и Борисовском районах

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 16.00 15 октября до 12.00 18-го Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку аварийно-опасных участков автодороги Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии на территориях Логойского и Борисовского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В эти дни сотрудники Госавтоинспекции, используя негласный и смешанный контроль, будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, особенно если водитель не предоставил преимущества пешеходам, перевозил пассажиров с нарушениями ПДД (в первую очередь - детей), нарушил правила обгона, не соблюдает скоростные режимы и пользуется телефоном за рулем. Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление, не имея на это прав. Не останутся без внимания и пешеходы - нарушители ПДД", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать дорожные условия, соблюдать скоростные режимы и правила обгона. В обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных удерживающих устройствах.

Пешеходам же не стоит забывать обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами. Пеший участник дорожного движения или велосипедист, на верхней одежде которого закреплен такой элемент, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, а при дальнем - за 400 м. Без фликера видимость сокращается в несколько раз, особенно если прохожий одет в темную одежду. Но и водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде слабо освещенных участков дороги.

"Уважаемые участники дорожного движения, не оставайтесь безразличными, если вам известно, что водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения, или видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть по короткому номеру 102", - добавили в ГАИ.-0-