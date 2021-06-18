ГАИ усилит контроль за движением на дороге М10

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области организует с 18 по 20 июня усиленный надзор за движением на республиканской дороге М10 Кобрин - Гомель - граница РФ, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В эти дни инспекторы ГАИ уделят повышенное внимание своевременному выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказанию помощи участникам дорожного движения. Особое внимание также сотрудники милиции уделят выявлению автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения, бесправникам, водителям, игнорирующим соблюдение скоростных режимов и требования правил обгона и маневрирования.

Также сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют использование водителями и пассажирами средств безопасности в автомобилях - ремней безопасности, детских удерживающих устройств.

С начала года на трассе М10 зарегистрировано 4 ДТП, в которых 3 человека погибли и 5 получили травмы.-0-