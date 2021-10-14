ГАИ усилит контроль за выполнением водителями маршруток ПДД

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилит контроль за выполнением водителями маршрутных транспортных средств правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Партизанского РУВД Минска.

"С каждым годом в столице возрастает число пассажирского транспорта, увеличивается интенсивность движения. И порой техническое состояние отдельных единиц оставляет желать лучшего. Имеют место многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением действующих нормативных документов. Нередки случаи превышения скоростного режима движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, а также нарушения правил расположения автобусов и маршруток на проезжей части. Все эти факторы способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в ГАИ.

Так, только за девять месяцев на территории Минска зарегистрировано 25 ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, специально предназначенных для перевозки пассажиров, в которых 26 человек получили ранения, 1 человек погиб.

В период с 18 по 22 октября столичная Госавтоинспекция проведет комплекс профилактических мероприятий под названием "Автобус", направленный на профилактику ДТП с участием маршрутных транспортных средств.

Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Юрий Сидор, в ходе комплекса мероприятий сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за выполнением водителями маршрутных транспортных средств правил дорожного движения. В частности, инспекторы обратят внимание на использование ремней безопасности. Также в поле зрения дорожной милиции попадет общение водителей по мобильному телефону. Госавтоинспекторы проверят необходимую документацию и техническое состояние автобусов.-0-