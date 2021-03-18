ГАИ усиливает контроль на пешеходных переходах Минска

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усиливает контроль на аварийно опасных пешеходных переходах Минска. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Рейдовые группы организуют дежурство в период времени с 17.00 до 20.00 на аварийно опасных пешеходных переходах города. Усиленные наряды ориентированы на обеспечение безопасных условий, профилактику грубых нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов", - рассказали в ГАИ.

Вместе с тем, несмотря на снижение в январе-феврале общего числа ДТП с участием пешеходов и раненых в них граждан, возросло количество погибших в таких происшествиях людей.

"Это обусловлено тем, что некоторые участники дорожного движения не соблюдают правила дорожного движения. Водители превышают скорость, нарушают правила проезда пешеходных переходов. Однако и пешеходы переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неположенном для этого месте. Нередки случаи появления пеших участников дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Влияют на количество аварий и сложные погодные условия - туман, дождь и мокрый снег. А мокрый асфальт и гололедица не дают возможность быстро остановить транспортное средство. И как результат - под колеса автомобилей попадают пешие участники дорожного движения", - добавили в ГАИ.-0-