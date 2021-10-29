ГАИ усиливает надзор за наиболее аварийными участками дорог Брестской области

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники Госавтоинспекции с 29 октября по 1 ноября будут следить за наиболее аварийными участками дорог. Особое внимание инспекторы уделят трассе Р44 Гродно - Ружаны - Ивацевичи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители отработают нерегулируемые переходы, улицы в городах и деревнях, где возможен наибольший риск наездов на пешеходов, велосипедистов и возчиков. Отмечается, что сотрудники ГАИ ориентированы как на обеспечение безопасности, так и на оказание помощи участникам дорожного движения. Контроль за обстановкой будет осуществляться одновременно на транспорте оперативного назначения, а также без специальной цветографической окраски. Будут использоваться и мобильные датчики контроля скорости.

Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению пьяных водителей и бесправников. В поле зрения ГАИ будут нарушители скоростных режимов, правил маневрирования, обгона и перевозки пассажиров.

В Брестской области в этом году зарегистрировано 317 ДТП (минус 64 по сравнению с аналогичным периодом 2020-го), в которых 66 человек погибли и 326 получили травмы. По вине пьяных водителей произошло 28 аварий. Это на 17 меньше, чем за такое же время в прошлом году.-0-