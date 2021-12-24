ГАИ в Брестской области 24-27 декабря усилит контроль на дорогах

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с 24 по 27 декабря ГАИ проведет отработку аварийно-опасных участков автодорог и населенных пунктов с использованием смешанного контроля за дорожным движением, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Во время рейдовых мероприятий акцент будет сделан на выявление нарушений, из-за которых происходят аварии с тяжкими последствиями, а также с участием несовершеннолетних.

Инспекторы будут пристально следить за предоставлением преимущества в движении пешеходам. Обратят внимание на нарушения ПДД в темное время суток. Также сотрудники ГАИ будут выявлять бесправников и пьяных водителей, нарушителей скоростного режима и правил перевозки пассажиров, особенно детей.-0-