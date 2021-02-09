ГАИ в Гомельской области ввела спецплан "Погода"

Уборка снега в Гомеле. Фото из архива

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На всей территории Гомельской области из-за резкого ухудшения погодных условий и обильного снега Госавтоинспекция ввела специальный план "Погода", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники ГАИ ведут мониторинг состояния улиц и автодорог, координируют коммунальные и дорожные службы. "На дороги региона выехала дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью. Технику сопровождают служебные автомобили ГАИ", - сказали в отделении по агитации и пропаганде.

Госавтоинспекторы обратили внимание, что снегопады застали многих водителей врасплох. Некоторые из них, потерпев поломку транспорта, оставляют авто вблизи проезжей части. Это затрудняет работу снегоуборочной техники, ведь важно не повредить оставленные машины. "Устраняйте технические неисправности по возможности вне проезжей части или воспользуйтесь услугами эвакуатора", - отметили в ГАИ.

Кроме того, сотрудники ГАИ просят водителей информировать службы о состоянии республиканских автодорог по номеру 125 , улиц Гомеля - по номеру 115, о состоянии дорожных знаков и неисправностях светофоров - в Telegram-канал "СМЭП Гомель: светофоры, дорожные знаки".-0-

Фото из архива