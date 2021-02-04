4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в Гродно за несколько недель негласного контроля выявила 350 нарушений. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления ГАИ УВД облисполкома Александр Войтешко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно Госавтоинспекция контролирует дорожную обстановку с использованием в том числе негласных методов. На службу, наряду с привычными патрульными транспортными средствами, заступают экипажи на авто без отличительной оклейки и проблесковых маячков.

Ежедневно в областном центре работают три таких автомобиля. Каждый из них оборудован измерителем скорости, видеорегистраторами, а также приборами "ПаркРайт", позволяющими в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.

"Работаем таким образом с 16 января. Практика еще только нарабатывается, но уже сотрудники на таких автомобилях выявили 350 нарушений. Среди них - 46 превышений скорости, 24 проезда на запрещающий сигнал светофора, 20 нарушений требований дорожных знаков и разметки, более 50 случаев непропуска пешеходов и свыше 40 фактов нарушения правил маневрирования", - отметил Александр Войтешко.

Работают такие автомобили не только самостоятельно, но зачастую совместно с нарядом ГАИ. Практику такого контроля в Гродненской области, как и во всей стране, будут расширять.

Прорабатывают в регионе и возможность измерения средней скорости движения. Как показывает практика, порой водители снижают скорость в зоне действия камеры, а дальше снова ускоряются и движутся быстрее, чем положено на определенном участке дороги.

"Сейчас Госавтоинспекцией региона определены 26 мест и участков, где можно измерить среднюю скорость. Ряд из них - на трассе М6 Минск - Гродно, а также на других основных трассах на территории региона (М7, М11, Р99)", - отметил Александр Войтешко.

Он подчеркнул, что технически это уже возможно организовать. Сейчас, впрочем, пока еще в стадии проработки находятся некоторые моменты, например, кто будет заниматься оформлением правонарушения, выносить постановление и так далее. Поэтому говорить о времени начала работы таких датчиков пока преждевременно.

Такая практика, подчеркнул начальник ГАИ, широко применяется и за рубежом, в том числе в странах-соседках Беларуси. При этом, подчеркнул Александр Войтешко, внедрение новых методов и форм работы направлено прежде всего на то, чтобы предупредить нарушения.-0-