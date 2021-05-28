ГАИ в выходные дни проведет отработку трех районов Минской области

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области в предстоящие выходные дни проведет отработку Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Будет задействован мотопатруль ДПС ГАИ. Сотрудники будут нести службу с использованием гласной, негласной и смешанной форм контроля. Особое внимание обратят на водителей, не соблюдающих скоростной режим, нарушающих правила обгона, и на тех, кто не пропускает пешеходов.

В Минском районе наряды ДПС ГАИ будут приближены к местам массового отдыха. "Помните, что алкоголь и управление транспортным средством несовместимы", - напомнили в УВД.

"Уважаемые водители, не стоит забывать о движении в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, так как до 5 июня проходит акция "Внимание - дети!". За данное нарушение наступает административная ответственность в виде штрафа до 3 БВ.-0-