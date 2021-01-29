ГАИ в выходные дни усилит контроль на автодороге Минск-Гомель

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 29 по 31 января Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги М5 Минск-Гомель в пределах Минского и Пуховичского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной - отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение ПДД.

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции, используя негласный и смешанный контроль, будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, особенно если водитель не предоставил преимущества пешеходам, перевозил пассажиров с нарушениями ПДД, нарушил правила обгона и не соблюдает скоростные режимы. Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения, и управление, не имея на это прав. Кроме того, без внимания не останутся и пешеходы.

"В связи с перепадами температуры воздуха и интенсивным движением транспорта происходит разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на магистральных и республиканских автодорогах Минской области. Поэтому дорожными организациями по согласованию с Госавтоинспекцией принято решение о понижении скоростных режимов путем разворота дорожных знаков либо установки временных ограничений на желтом фоне", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростные режимы и правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. Пешеходам же не стоит забывать обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами. Будьте внимательны на дороге и берегите себя.-0-