ГАИ в выходные отработает аварийно опасные участки автодороги М6

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 17 по 20 сентября Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку аварийно опасных участков автодороги М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша ("Брузги") на территориях Минского и Воложинского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В эти дни сотрудники Госавтоинспекции, используя негласный и смешанный контроль, будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Особенно если водитель не предоставил преимущества пешеходам, перевозил пассажиров с нарушениями ПДД (в первую очередь детей), нарушил правила обгона и не соблюдает скоростные режимы. Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление, не имея на это прав. Не останутся без внимания и пешеходы - нарушители ПДД", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать дорожные условия, соблюдать скоростные режимы и правила обгона. В обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.

Пешеходам же не стоит забывать обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами. Пеший участник дорожного движения или велосипедист, на верхней одежде которого закреплен такой элемент, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, а при дальнем - за 400 м. Без фликера видимость сокращается в несколько раз, особенно если прохожий одет в темную одежду. Но и водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде слабо освещенных участков дороги.-0-