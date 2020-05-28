ГАИ в выходные усилит контроль на трассе Р28

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ГАИ с 29 по 31 мая проведет массированную отработку трассы Р28 Минск - Молодечно - Нарочь, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят аварийно-опасным участкам. На контроле будет соблюдение скоростных режимов, правил обгона и маневрирования. Правоохранители также будут пресекать нарушения ПДД пешеходами, выявлять нетрезвых водителей и тех, у кого нет права на управление транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает, что в стране с 25 мая по 5 июня проходит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В дни акции автомобили в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. ГАИ настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения соблюдать правила, быть дисциплинированными и внимательными на дороге.-0-