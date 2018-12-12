ГАИ Витебской области 14-15 декабря проведет массированную отработку дорог М8 и Р46

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области 14-15 декабря проведет массированную отработку автодорог М8 и Р46, а также районов, которые граничат с Псковской областью России, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Василий Чепик.

"С 15.00 14 декабря до 23.00 15 декабря сотрудниками Госавтоинспекции Витебской области будет проводиться массированная отработка автодорог М8 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) и Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи). Работники ГАИ в том числе отработают районы области, граничащие с Псковской областью", - отметил Василий Чепик.

Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению повышенных мер безопасности. Водителям следует учитывать, что при перепадах температуры и осадках состояние проезжей части может резко меняться. Участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В условиях ограниченной видимости и темное время суток важно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-