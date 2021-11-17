ГАИ Витебской области 19-22 ноября усилит контроль за трассой Р62

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 19 по 22 ноября ГАИ Витебской области проведет профилактическую отработку трассы Р62 Чашники - Бобр - Бобруйск, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Особое внимание будет уделено участкам дороги с наибольшей вероятностью нарушений ПДД и аварий. Например, вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. "Инспекторы ГАИ в первую очередь будут контролировать, соблюдаются ли скоростные режимы и правила перевозки пассажиров (в первую очередь детей), пресекать управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также без водительских прав. Правоохранители будут следить за тем, чтобы пешеходам предоставлялось преимущество в движении. Обратят внимание и на ношение световозвращающих элементов в темное время суток", - рассказали в ГАИ региона.

Запланирован смешанный контроль: инспекторы будут как в форме и на автомобилях со специальной окраской, так и в гражданской одежде, на обычных машинах.-0-