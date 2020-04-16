ГАИ Витебской области напомнит о ПДД велосипедистам и мотоциклистам

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Витебской области с 16 по 23 апреля проведут профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД велосипедистами и водителями мототранспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

С приходом тепла на дорогах появляется больше водителей двухколесного транспорта. Разъяснить все интересующие вопросы, напомнить правила дорожного движения, которые касаются непосредственно велосипедистов и водителей мототранспорта, - главная задача правоохранителей во время профилактики. Сотрудники ГАИ проверят, как соблюдает ПДД эта категория участников дорожного движения.

"Управляя велосипедом, можно не только укрепить свое здоровье, но и сохранить его. Для этого нужно знать и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ГАИ УВД облисполкома.-0-