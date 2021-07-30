ГАИ Витебской области перешла на усиленный режим службы

30 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области перешла на усиленный режим службы для профилактики ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

С 30 июля до 8.00 2 августа весь личный состав Госавтоинспекции Витебской области переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ГАИ усилят профилактическую работу нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, превышением скоростных режимов и управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС особое внимание будут обращать на нетрезвых пешеходов, которые могут находиться на проезжей части.

Отработка основных автодорог области будет проводиться в режиме смешанного контроля. Инспекторы ГАИ будут находиться как в форменном обмундировании и на автомобилях, имеющих специальную окраску, так и в гражданской одежде и на гражданских машинах.-0-