ГАИ Витебской области проведет акцию по профилактике травматизма пешеходов

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области 29 октября пройдет Единый день безопасности дорожного движения "Пешеходный переход - территория повышенного внимания!". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

Пешеходный переход - это то место, где нарушают ПДД как водители, так и пешеходы. С начала года произошло уже 30 аварий по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов. В ДТП погибли 5 человек и получили ранения 29 пешеходов", - рассказали в УГАИ.

Для предупреждения травматизма и гибели людей Госавтоинспекция области будет проводить рейды на дорогах населенных пунктов. Особое внимание инспекторы ДПС будут обращать на наличие световозвращающих элементов, которые пешеходы должны носить в темное время суток, а также на правила пересечения дорог на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Также сотрудники УГАИ будут следить за соблюдением ПДД детьми. Они часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. Дети могут начать перебегать проезжую часть непосредственно перед самым автомобилем и без оглядки. Иногда, пропустив один-два автомобиля и немного выждав, ребята теряют терпение и выбегают на дорогу перед следующей машиной. Родителям важно обговаривать такие ситуации с детьми и не забывать показывать правильный пример, чтобы ребенок усваивал правила поведения на дорогах наглядно.

Не каждый пешеход в состоянии определить скорость приближающегося автомобиля. Пожилые люди, дети, да и многие другие слабо представляют возможности транспортных средств. Они больше реагируют на их внешний вид. Фуру или грузовик пешеходы пропустят с большей вероятностью. Движущийся с высокой скоростью легковой автомобиль такого чувства тревоги у них не вызывает. В группах пешеходы еще смелее, особенно после долгого ожидания перехода при сплошном транспортном потоке. Однако случается так, что водители и пешеходы пренебрежительно относятся к своей безопасности. Одни не хотят уступать дорогу, другие - не смотрят по сторонам. В итоге происходит авария с неблагоприятными последствиями.

Так, утром 24 сентября в Городке на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал ребенок. В районе дома №56 по улице Комсомольской 32-летний водитель Chevrolet Cruze совершил наезд на девочку 12 лет. Потеряв управление автомобилем, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan под управлением 64-летнего водителя. Оба в момент происшествия находились в нетрезвом состоянии. С полученными телесными повреждениями пострадавшего ребенка госпитализировали.

В областном центре 20 сентября около 10 вечера погиб пешеход. Водитель Iveco на проспекте Черняховского совершил наезд на неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных ранений пешеход погиб на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что они должны учитывать манеру поведения пешеходов и адекватно реагировать на их действия. По разным признакам почти всегда можно определить намерение выйти на дорогу в месте, которое для того не предназначено. Уже находящийся на проезжей части пешеход при виде быстро приближающейся машины, как правило, теряется и чаще всего стремится вернуться назад. Если тот прошел полпути, надо объехать его сзади, а если только вступил на проезжую часть, то следует снизить скорость и быть готовым к торможению.-0-