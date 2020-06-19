ГАИ Витебской области проведет профилактику ДТП с участием детей-велосипедистов

19 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня пройдет акция "Уличное движение - теория, практика ответственность!". Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание правилам пересечения дороги юными велосипедистами, а также соблюдению ими других мер безопасности, в том числе связанных с действием запрещающих знаков.

Инспекторы напоминают родителям, что нужно регулярно рассказывать своим детям об осторожном поведении на проезжей части.-0-