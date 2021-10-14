ГАИ Витебской области проверит безопасность детей-пешеходов 15 октября

14 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Витебской области 15 октября проведет профилактическое мероприятие "Безопасный маршрут", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Главной целью акции станет предупреждение ДТП с участием детей-пешеходов. Также сотрудники ГАИ проведут усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения при проезде и переходе пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, что водители при приближении к пешеходному переходу должны заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. В свою очередь пешеходам нужно убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен, важно посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства.

В Витебской области с начала года зарегистрировано 10 аварий с детьми, в которых один ребенок погиб, а девять получили ранения. Два ДТП произошли вначале октября, 17- и 10-летние пешеходы пострадали, их доставляли в больницу.-0-